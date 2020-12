L’Argentina legalizza l’aborto: ma ci sono posti dove le donne vanno ancora in carcere (Di giovedì 31 dicembre 2020) La decisione storica dell’Argentina di depenalizzare l’aborto (possibile fino alla 14esima settimana), primo fra i grandi Paesi sudamericani, è arrivata al termine di oltre dodici ore di dibattito. Ma all’alba, il Senato ha approvato la legge che legalizza l’interruzione di gravidanza, finora proibito da un provvedimento risalente al 1921. Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) La decisione storica dell’Argentina di depenalizzare l’aborto (possibile fino alla 14esima settimana), primo fra i grandi Paesi sudamericani, è arrivata al termine di oltre dodici ore di dibattito. Ma all’alba, il Senato ha approvato la legge che legalizza l’interruzione di gravidanza, finora proibito da un provvedimento risalente al 1921.

