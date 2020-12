L'appello del sindaco di Caserta: 'A fine anno niente botti ma una candela per rispetto dei morti' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un appello nobile che, temiamo, non avrà molto seguito: "Stasera chiedo a tutti di non sparare botti e di accendere una candela a mezzanotte per pensare ai morti e alle tante persone che hanno ... Leggi su globalist (Di giovedì 31 dicembre 2020) Unnobile che, temiamo, non avrà molto seguito: "Stasera chiedo a tutti di non spararee di accendere unaa mezzanotte per pensare aie alle tante persone che h...

Ultime Notizie dalla rete : appello del «La situazione a Locri è critica». L'appello del sindaco ai cittadini Corriere della Calabria Scomparso Paolo Mazzarini: è di Campagnano e lavora ad Anguillara, appello per ritrovarlo

“È scomparso questo ragazzo da due settimane”. Questo l’annuncio apparso sui social. Paolo Mazzarini, 35 anni, è di Campagnano e lavora ad Anguillara. “È già stata fatta la denuncia ai carabinieri”. T ...

West Virginia: poker online nel 2022 per colpa di Covid-19 e Wire Act

Il West Virginia dalla regolamentazione di poker e giochi online nel 2019 rischia di slittare al 2022 tra Covid e Wire Act.

