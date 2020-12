L’annuncio del ministro Speranza: «Il coprifuoco resterà in vigore anche dopo l’Epifania» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Capodanno che ci apprestiamo a vivere non farà da spartiacque. Il Paese resterà bloccato dal sistema dei semafori che regola le fasce di colore regionali, e barricato dal coprifuoco anche dopo l’Epifania, ultima festività in calendario del momento. A causa delle restrizioni per il Covid, e stante la recrudescenza dell’epidemia, il governo ha stabilito che l’Italia resterà in zona rossa anche a feste concluse. La conferma arriva proprio dal ministro Speranza che, nel dare L’annuncio delle restrizioni permanenti, aggiunge anche che resta «prioritario il ritorno in classe. È il nostro obiettivo – afferma i titolare del dicastero della Salute –. Certo, finché i vaccini non produrranno un impatto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Capodanno che ci apprestiamo a vivere non farà da spartiacque. Il Paesebloccato dal sistema dei semafori che regola le fasce di colore regionali, e barricato dal, ultima festività in calendario del momento. A causa delle restrizioni per il Covid, e stante la recrudescenza dell’epidemia, il governo ha stabilito che l’Italiain zona rossaa feste concluse. La conferma arriva proprio dalche, nel daredelle restrizioni permanenti, aggiungeche resta «prioritario il ritorno in classe. È il nostro obiettivo – afferma i titolare del dicastero della Salute –. Certo, finché i vaccini non produrranno un impatto ...

