L' anno nero del cinema | crollano incassi e presenze

cinema in sala: dramma del 2020. Dopo un'annata che faceva ben sperare, con l'Italia in testa agli incassi europei durante il 2019, la pandemia ha depresso il mercato. E se le piattaforme prosperano, al punto di potersi contendere, a suon di miliardi di dollari, il prestigioso catalogo della Warner Bros, messo al'asta da Il dottor Zivago a Ben Hur per ripianare i debiti dello studio hollywoodiano, i dati Cinetel parlano chiaro. C'è stato un decremento di oltre il 71,3% degli incassi, rispetto ai 182,5 milioni di euro registrati l'anno scorso. Considerando i dati a partire dall'8 marzo, primo ...

Diminuire le banconote circolanti per evitare evasione e nero? Altrochè cashback secondo me l’unica soluzione è togliere le commissioni per i commercianti. Ma le banche in Italia non credo lo faranno ...

‘Novelle per un anno’ Con Minimiteatri una Rallegrata

Un altro traguardo per Minimiteatri che si mette in rete per sperimentare l’arte teatrale in tutte le sue forme. È stato i pubblicato il terzo volume di ‘Novelle per un anno’, dal titolo ‘La rallegrat ...

