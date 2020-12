L’anno che verrà con Amadeus e Gianni Morandi dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il conto alla rovescia verso il 2021 non sarà in piazza ma dagli studi televisivi Rai Fabrizio Frizzi in Roma. Sarà questa la vetrina d’eccezione del Capodanno di Rai1 che, con “L’anno che verrà”, accompagnerà il pubblico verso il 2021. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale notte di San Silvestro su Rai1 (trasmessa anche in HD sul Canale 501), una notte da trascorrere all’insegna della serenità. Non appena concluso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli studi Rai ospiteranno, dalle 21 e per oltre 4 ore, una kermesse che metterà insieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica, in un programma condotto da Amadeus, con la partecipazione straordinaria di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il conto alla rovescia verso il 2021 non sarà in piazza maRaiin Roma. Sarà questa la vetrina d’eccezione del Capodanno di Rai1 che, con “che”, accompagnerà il pubblico verso il 2021. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale notte di San Silvestro su Rai1 (trasmessa anche in HD sul Canale 501), una notte da trascorrere all’insegna della serenità. Non appena concluso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gliRai ospiteranno, dalle 21 e per oltre 4 ore, una kermesse che metterà insieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica, in un programma condotto da, con la partecipazione straordinaria di ...

