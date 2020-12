L’anno che verrà 2021: come sarà il veglione di Rai 1, ospiti e dettagli (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questa sera su Rai 1 andrà in onda il consueto appuntamento con L’anno che verrà 2021, il veglione di Rai 1 per salutare L’anno in corso e dare il benvenuto a quello nuovo. Ciò che avverrà questa sera, però, sarà abbastanza differente rispetto al solito. A causa della pandemia ancora in corso, infatti, tutti gli spettacoli sono stati modificati e ridimensionati. Nonostante questo, però, la Rai non ha voluto rinunciare all’evento delL’anno, il quale sarà condotto, per la sesta volta consecutiva, da Amadeus. Vediamo tutti i dettagli di quello che accadrà, quali saranno gli ospiti e quali sono state le parole del conduttore in conferenza stampa. come si svolgerà il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questa sera su Rai 1 andrà in onda il consueto appuntamento conche, ildi Rai 1 per salutarein corso e dare il benvenuto a quello nuovo. Ciò che avquesta sera, però,abbastanza differente rispetto al solito. A causa della pandemia ancora in corso, infatti, tutti gli spettacoli sono stati modificati e ridimensionati. Nonostante questo, però, la Rai non ha voluto rinunciare all’evento del, il qualecondotto, per la sesta volta consecutiva, da Amadeus. Vediamo tutti idi quello che accadrà, quali saranno glie quali sono state le parole del conduttore in conferenza stampa.si svolgerà il ...

andreapurgatori : La roulette russa del #COVID19 si porta via anche Livia Giustolisi. In una manciata di giorni. Il premio intitolato… - juventusfc : È stato un anno che non dimenticheremo. Sarà l'anno di un nuovo inizio. ?? - TizianoFerro : ???????????? ?????????????? ?????? In questo anno di paura e fatica, di negozi chiusi e fastidio - questo triplo platino vuol dire… - freni_mario : @menarelapolenta @Giovaguerrato @EuroMasochismo Non ti devo dimostrare che il cielo è blu o che il sangue è rosso,… - PietroLodi4 : @matteosalvinimi Non ho trovato aggettivo adeguato. Buona anno Matteo e grazie per l'impegno che quotidianamente m… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno che Il 2021 inizia danzando: E.sperimenti Dance Company presenta 50MQ – DPCM – CON_TE, il trittico online dal 1 gennaio Fortune Italia