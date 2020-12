L'anno che sta arrivando preso con filosofia: "Scienza e umanità, il vaccino del futuro" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Pievani e la lezione del 2020: "Capire le cause della pandemia per non ripetere gli errori. E investire per combattere altre malattie". Rispetto ai mesi passati e alla grande botta di incertezza "... Leggi su quotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Pievani e la lezione del 2020: "Capire le cause della pandemia per non ripetere gli errori. E investire per combattere altre malattie". Rispetto ai mesi passati e alla grande botta di incertezza "...

andreapurgatori : La roulette russa del #COVID19 si porta via anche Livia Giustolisi. In una manciata di giorni. Il premio intitolato… - juventusfc : È stato un anno che non dimenticheremo. Sarà l'anno di un nuovo inizio. ?? - GassmanGassmann : È stato un anno terribile anche per il pianeta. Incendi, alluvioni, plastica, cementificazione, deforestazione... p… - Carmela_oltre : RT @ferrarisergio4: oggi si chiude un anno pessimo...si spera nel prossimo e che tutti finalmente si possa vivere tranquillamente passo dop… - LaCiuraRaffaele : ??L'anno che sta arrivando tra un anno passerà,io mi sto preparando è questa la novità?? -