La zia della ex fidanzata di Zaniolo: “è la seconda volta che Sara è incinta di Nicolò” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nuove clamorose rivelazioni che riguardano la vita privata di Zaniolo. L’ex fidanzata del calciatore della Roma, Sara Scaperrotta è incinta: la conferma è arrivata dallo stesso calciatore che ha iniziato una nuova relazione con Madalina Ghenea. A distanza di poche ore dall’annuncio della gravidanza è arrivata un’altra clamorosa rivelazione, questa volta dalla zia di Sara in un’intervista riportata da Giornalettismo. La confessioni della zia della ex di Zaniolo Le rivelazioni sono veramente clamorose: “Sara, è la seconda volta che aspetta un figlio da Zaniolo. La prima risale a sette mesi fa. Poi la coppia ha scelto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nuove clamorose rivelazioni che riguardano la vita privata di. L’exdel calciatoreRoma,Scaperrotta è: la conferma è arrivata dallo stesso calciatore che ha iniziato una nuova relazione con Madalina Ghenea. A distanza di poche ore dall’annunciogravidanza è arrivata un’altra clamorosa rivelazione, questadalla zia diin un’intervista riportata da Giornalettismo. La confessioniziaex diLe rivelazioni sono veramente clamorose: “, è lache aspetta un figlio da. La prima risale a sette mesi fa. Poi la coppia ha scelto di ...

giornalettismo : La versione esclusiva della famiglia di Sara, l'ex di Nicolò #Zaniolo. Dopo l'intervista alla Gazzetta dello Spor… - zazoomblog : La zia della ex fidanzata di Zaniolo: “è la seconda volta che Sara è incinta di Nicolò” - #della #fidanzata… - Vin_Spinola : @martacagnola Condoglianze a te e famiglia. Ti resterà il ricordo dolcissimo della zia per sempre. - CalcioWeb : Arriva una clamorosa rivelazione della zia di #SaraScaperrotta, la ex di #Zaniolo - J00NIEplanet : Abbiamo appena chiamato mia zia (suora missionaria in Bolivia) e mi ha detto che nell' ospedale della sua città tut… -