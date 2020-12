La vita è bella, che fine ha fatto il bambino del film? Ecco cosa fa oggi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono passati 23 anni da quando ‘La vita è bella’ ha conquistato il cuore di tutti arrivando sul grande schermo. Un film indimenticabile toccante e commovente, che vinse tre premi Oscar (Miglior film straniero, Miglior Attore Protagonista e Miglior Colonna Sonora). Leggi anche:– Stasera in tv ‘La vita è bella’ su Canale 5: retroscena su Massimo Troisi che in pochi conoscono Al fianco di Roberto Benigni oltre alla moglie Nicoletta Braschi, faceva il suo debutto sulla scena il piccolo Giorgio Cantarini. All’epoca aveva solo 5 anni e il suo sguardo incantata e intenso entrò nel cuore di tutti. Ma che fine ha fatto il piccolo Giosuè del film? oggi ha 27 anni e vive a New York dove continua a fare l’attore. La sua passione ... Leggi su funweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono passati 23 anni da quando ‘La’ ha conquistato il cuore di tutti arrivando sul grande schermo. Unindimenticabile toccante e commovente, che vinse tre premi Oscar (Migliorstraniero, Miglior Attore Protagonista e Miglior Colonna Sonora). Leggi anche:– Stasera in tv ‘La’ su Canale 5: retroscena su Massimo Troisi che in pochi conoscono Al fianco di Roberto Benigni oltre alla moglie Nicoletta Braschi, faceva il suo debutto sulla scena il piccolo Giorgio Cantarini. All’epoca aveva solo 5 anni e il suo sguardo incantata e intenso entrò nel cuore di tutti. Ma chehail piccolo Giosuè delha 27 anni e vive a New York dove continua a fare l’attore. La sua passione ...

