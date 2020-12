La svolta dell’Argentina | sì alla legalizzazione dell’aborto

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella giornata del 30 dicembre l’Argentina è entrata nell’alveo dei Paesi dell’America Latina in cui il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza è legale e gratuito, unendosi a Cuba, Porto Rico, Guyana ed Uruguay. Il Senato argentino, approvando in via definitiva la legge sull’aborto libero sinoquattordicesima settimana di gravidanza, ha messo la parola fine InsideOver.