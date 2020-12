La Salernitana perde a Monza, la voce dei tifosi: 'Avversari più forti, servono acquisti' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Monza è extralusso: Salernitana ko in Brianza, la cronaca della partita 30 dicembre 2020 La sconfitta della Salernitana a Monza , contro lo squadrone guidato in campo da Balotelli , ha evidenziato ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilè extralusso:ko in Brianza, la cronaca della partita 30 dicembre 2020 La sconfitta della, contro lo squadrone guidato in campo da Balotelli , ha evidenziato ...

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Calcio #SerieB subito #Balotelli, torna al gol dopo un anno e il Monza vola. Esordio e rete in 4' per SuperMario e la Sa… - SandroWeb79 : RT @Agenzia_Ansa: #Calcio #SerieB subito #Balotelli, torna al gol dopo un anno e il Monza vola. Esordio e rete in 4' per SuperMario e la Sa… - Agenzia_Ansa : #Calcio #SerieB subito #Balotelli, torna al gol dopo un anno e il Monza vola. Esordio e rete in 4' per SuperMario e… - VaiCorTANGO : @serimho2013 a #Lotito ma lascia perde sti PERACOTTARI stanno venendo in A e pensano all'AEREO ...… - serimho2013 : -