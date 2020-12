La ricetta del gelato al dattero da E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Si cucina anche alla vigilia di Capodanno nella cucina di Antonella Clerici! In onda anche oggi E’con una nuova puntata. E dalla puntata del 31 dicembre 2020 del programma di Rai 1 ecco che arriva ladelaldi Massimiliano Scotti. Che ne dite di questo dolce per le feste? Vediamo tutti i passaggi per portare in tavola questo dolce, sicuramente molto originale.aldi Massimiliano Scotti: lada E’Ingredienti:200 g di datteri denocciolati300 ml di acqua150 g di miele di castagno15 g di amido di mais500 g di panna200 ml di latte condensato100 ml di latte intero1 rametto di rosmarino1 fetta di pane integrale con ...