La pandemia? Ha cambiato il lavoro | da così a così

(Di giovedì 31 dicembre 2020) C’è un prima e c’è un dopo: prima del lockdown, solo per il 37% degli europei e per il 33% degli italiani era possibile lavorare in maniera smart, mentre per il 41% (sia in Europa sia in Italia) il proprio lavoro non poteva essere svolto in alcun modo da remoto. Oggi più di 100 milioni di dipendenti in Europa sono passati al lavoro a distanza, con quasi 45 milioni che hanno fatto questo cambiamento per la prima volta. Durante la pandemia molti dipendenti hanno sperimentato non solo il lavoro a distanza, ma un cambiamento radicale verso un modo di lavorare più indipendente. E le organizzazioni ora dovranno pensare a come canalizzare questa maggiore autonomia. «Due dipendenti su tre», è scritto nel report di The voice of the European workforce 2020, lo studio fatto da Deloitte, raccogliendo le opinioni di oltre 10.000 lavoratori in sette Paesi europei, «si aspettano di lavorare da remoto più spesso anche dopo la fine delle attuali circostanze eccezionali. La maggior parte degli intervistati considera l’adattabilità un’abilità vitale se vogliono prosperare nel mercato del lavoro post-COVID». E così non stupisce sapere i lavoratori, in questi mesi, hanno percepito una maggiore autonomia personale durante la giornata, oltre a una maggiore flessibilità della giornata lavorativa (45%), a un cambiamento nelle priorità lavorative (32%) e a una percezione dell’incremento delle proprie responsabilità (31%).