La mia indianina sorridente…

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Da ragazza, come un mantra un pensiero nella mia testa risuonava, creando eco “non farò la fine di mia madre” La “fine” di mia madre era l’immagine di una donna dedita al marito, sempre disponibile, madre chioccia, intraprendente nella costante ricerca di poter dare quanto serve e qualcosina in più, seppure tra le mille difficoltà di un’economia familiare in equilibrio. Nella mia testa il successo era investire tutto il mio tempo per uscire dal contesto famigliare per vivere da sola, a 20 anni. Un lavoro subito dopo il liceo e poi partire. Non importava dove, ma andare via. Da sola e quanto mai lontana da progetti famigliari. 0 figli per carità ! Ho viaggiato, avuto storie di tutti i tipi, conosciuto gente e poi, in un’età che consideravo tarda ecco un’improvvisa urgenza di mettere radici. Dopo una convivenza di 4 anni, arriva senza pensarci la gravidanza. Quando l’ho scoperto : ...