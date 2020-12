La Lombardia è la Regione con più dosi di vaccini: sono 80.595 (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Lombardia è la Regione italiana con il maggior numero di dosi di vaccino anti-Covid consegnate al 31 dicembre, pari a 80.595 (l’1,9% del totale). LEGGI ANCHE: Bollettino coronavirus 31… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) Laè laitaliana con il maggior numero didi vaccino anti-Covid consegnate al 31 dicembre, pari a 80.595 (l’1,9% del totale). LEGGI ANCHE: Bollettino coronavirus 31… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

AnnalisaChirico : Il caso Veneto NON esiste, solo costruzione medicatiCa. È la regione che fa + tamponi in Italia; ha raddoppiato le… - Tg3web : Al via in Lombardia la somministrazione dei vaccini arrivati ieri in Italia. Quasi 95.000 dosi a disposizione della… - repubblica : La Regione Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania - tanzmax : I dati regione per regione: più indietro della #lombardia solo #Abruzzo, #Molise, #Sardegna, #Sicilia e #Umbria. - MuredduGiovanni : RT @lucabattanta: Letto su Avvenire questo bonus della Regione Lombardia per i -