La lettera di una paziente covid ai medici che le hanno salvato la vita

ItaliaViva : .@Emagorno : 'Nella giornata di ieri ho inviato una lettera al Presidente Conte, per invitarlo a sanare entro il 31… - fanpage : “Chi salva una vita salva il mondo intero, Voi avete salvato la mia, dedicandomi tempo e passione. Non mi sarà poss… - fanpage : Il ritrovamento della missiva scritta da Giuseppe Garibaldi potrebbe 'riscrivere una delle pagine più oscure della… - __isa_b_ : RT @caticanonico: ma io una lettera già l’avevo aperta - caticanonico : ma io una lettera già l’avevo aperta -

Ultime Notizie dalla rete : lettera una

E' quanto sottolinea Davide Casaleggio in un passaggio della lettera inviata agli iscritti. "In attesa che gli organi del Movimento 5 stelle definiscano la linea da seguire, saremo quindi costretti ...“Siamo profondamente preoccupati per le condizioni precarie in cui si trovano attualmente i migranti e i richiedenti asilo che hanno perso il rifugio e gli altri che sono rimasti bloccati lungo il con ...