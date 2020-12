La favolosa vita di David Beckham | da ex calciatore a star mondiale

(Di giovedì 31 dicembre 2020) A volte ce lo dimentichiamo: perché la sua“da civile” è , se possibile, ancora più magnificente di quella che l’ha preceduta. Voi vi ricordate cheè stato uno dei più forti calciatori inglesi? Tanto bravo da avere un tiro chiamato come lui: una «punizione alla». Ma quello che oggi l’ex centrocampista rappresenta, va molto al di là del rettangolo verde. È un vero e proprio brand che spazia dalla famiglia agli affari. Un’icona di stile e di. Bello, bravo, innamorato. Praticamente perfetto. Ecco. Foto Ansa Daa modello Sulle doti didinon si discute. Scelto a 16 anni dal Manchester United, ne è diventato una stella. Per ...

imfungoo : @ninasmjle tiz sei una ragazza stupenda, un’amica favolosa e spero di passare ancora tanti bei momenti insieme a te… - luisellafiore : RT @steshish: Visto ieri il film #Soul. Bellissimo. #Disney e #Pixar sempre una certezza! #PaolaCortellesi doppiatrice di 22: FAVOLOSA(come… - steshish : Visto ieri il film #Soul. Bellissimo. #Disney e #Pixar sempre una certezza! #PaolaCortellesi doppiatrice di 22: FAV… - jacqui703 : RT @culture_more: #FreddieMercury, il tuo ricordo,musica, voce, e genialità vivranno per sempre. Il #24novembre 1991 ci lasciava un idolo… - lilaccvenus : rosa è proprio la mia ispirazione di vita, una ragazza favolosa, sono felice di averla nelle mie giornate perché illumina le mie giornate -

Ultime Notizie dalla rete : favolosa vita

Amica

Twiga è una delle ultime giraffe che assiste impotente alla morte di sua madre. Un omaggio a questo mammifero a rischio estinzione la cui anatomia unica continua ad affascinare.The Undoing - Le verità non dette è la nuova serie tv con Nicole Kidman e Hugh Grant in onda su Sky a gennaio. Trama, cast, uscita in Italia e curiosità ...