La disco music è Donna… Summer! (Di giovedì 31 dicembre 2020) Donna Summer è da universalmente considerata la Regina della disco music. E a tutti gli effetti lo è. Ma è stata molto di più. Soprattutto è stata una donna in perenne conflitto tra l’enorme successo e una personalità fragile. Ciò che l’ha aiutata a rimanere sempre a galla è stata la sua profonda passione per la musica, che ha sentito quasi come una vocazione già da bambina e che l’ha portata a vendere oltre 150 milioni di dischi, ad essere la prima donna a piazzare tre doppi album e quattro singoli consecutivamente al primo posto della Bilboard Chart, ad entrare per prima nella Dance music Hall of Fame (nel 2004 insieme ai Bee Gees e a Barry White), per poi essere introdotta anche nella Rock and Roll Hall of Fame. Donna Summer . Ph: pagina facebook ufficialeLa musica come stella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Donna Summer è da universalmente considerata la Regina della. E a tutti gli effetti lo è. Ma è stata molto di più. Soprattutto è stata una donna in perenne conflitto tra l’enorme successo e una personalità fragile. Ciò che l’ha aiutata a rimanere sempre a galla è stata la sua profonda passione per laa, che ha sentito quasi come una vocazione già da bambina e che l’ha portata a vendere oltre 150 milioni di dischi, ad essere la prima donna a piazzare tre doppi album e quattro singoli consecutivamente al primo posto della Bilboard Chart, ad entrare per prima nella DanceHall of Fame (nel 2004 insieme ai Bee Gees e a Barry White), per poi essere introdotta anche nella Rock and Roll Hall of Fame. Donna Summer . Ph: pagina facebook ufficialeLaa come stella ...

marco101_ : la disco music con noi quest’anno - GiovSavastano : #DonnaSummer 72 anni fa nasceva la regina della Disco Su Musical News un articolo sulla grande Donna Summer, che og… - giorgiovascotto : RT @mariobianchi18: Il #31dicembre 1948 nasceva LaDonna Andre Gaines alias #DonnaSummer. Queen of Disco Music creata da Giorgio Moroder, vo… - gherbitz : RT @mariobianchi18: Il #31dicembre 1948 nasceva LaDonna Andre Gaines alias #DonnaSummer. Queen of Disco Music creata da Giorgio Moroder, vo… - mariobianchi18 : Il #31dicembre 1948 nasceva LaDonna Andre Gaines alias #DonnaSummer. Queen of Disco Music creata da Giorgio Moroder… -

Ultime Notizie dalla rete : disco music Donna Summer: 72 anni fa nasceva la regina della Disco Music Musicalnews.com La disco music è Donna… Summer!

Donna Summer ha tracciato le regole della musica dance sul finire degli anni '70, divenendo ufficialmente The Queen of Disco.

Musica dell’anno: dieci (più uno) album da ricordare di questo 2020

E ogni dicembre la domanda si fa sempre più pressante: ha ancora senso stilare classifiche di fine anno di dischi che sono sempre meno “dischi”, in un periodo storico in cui l’ascolto è sempre più ori ...

Donna Summer ha tracciato le regole della musica dance sul finire degli anni '70, divenendo ufficialmente The Queen of Disco.E ogni dicembre la domanda si fa sempre più pressante: ha ancora senso stilare classifiche di fine anno di dischi che sono sempre meno “dischi”, in un periodo storico in cui l’ascolto è sempre più ori ...