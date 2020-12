"La curva dei contagi Covid è in decrescita ma rallentata", spiega Brusaferro (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - "La curva del contagio in Italia è in decrescita in tutto il Paese ma rallentata". Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, nel corso della conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. "In alcuni paesi europei vicini - ha sottolineato - la curva invece cresce e questo è un elemento da tenere in grande considerazione". Brusaferro ha anche aggiunto che "l'impatto delle festività natalizie" sulla curva del contagio di Covid "potrà essere misurato intorno a metà gennaio". In ogni caso i dati attuali raccontano che "l'incidenza in Italia resta ancora molto elevata: 134 ogni 100 mila abitanti, siamo ontani dalla soglia di 50 per 100 mila". Insomma, "l'impatto dell'epidemia resta ... Leggi su agi (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - "Ladel contagio in Italia è inin tutto il Paese ma". Lo ha affermato Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità, nel corso della conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. "In alcuni paesi europei vicini - ha sottolineato - lainvece cresce e questo è un elemento da tenere in grande considerazione".ha anche aggiunto che "l'impatto delle festività natalizie" sulladel contagio di Covid "potrà essere misurato intorno a metà gennaio". In ogni caso i dati attuali raccontano che "l'incidenza in Italia resta ancora molto elevata: 134 ogni 100 mila abitanti, siamo ontani dalla soglia di 50 per 100 mila". Insomma, "l'impatto dell'epidemia resta ...

