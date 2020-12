La Cina ha autorizzato il suo primo vaccino anti-Covid (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le autorità cinesi hanno approvato il vaccino anti-Covid messo a punto dalla società farmaceutica statale Sinopharm: lo riporta la Cnn che cita funzionari del governo cinese. Ieri la Sinopharm ha reso noto che il suo vaccino è efficace al 79,34%, molto inferiore rispetto ai primi vaccini approvati in Occidente – cioè quelli sviluppati da Pfizer-BioNTech e Moderna – ma superiori agli standard richiesti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che richiedeva un’efficacia superiore al 50 per cento. Funzionari del governo cinese hanno fatto sapere al Guardian che la somministrazione di massa inizierà presto: secondo il New York Times l’obiettivo sarà quello di vacCinare circa 50 milioni di persone entro la metà di febbraio, quando centinaia di milioni di cinesi si sposteranno per festeggiare il capodanno ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le autorità cinesi hanno approvato ilmesso a punto dalla società farmaceutica statale Sinopharm: lo riporta la Cnn che cita funzionari del governo cinese. Ieri la Sinopharm ha reso noto che il suoè efficace al 79,34%, molto inferiore rispetto ai primi vaccini approvati in Occidente – cioè quelli sviluppati da Pfizer-BioNTech e Moderna – ma superiori agli standard richiesti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che richiedeva un’efficacia superiore al 50 per cento. Funzionari del governo cinese hanno fatto sapere al Guardian che la somministrazione di massa inizierà presto: secondo il New York Times l’obiettivo sarà quello di vacre circa 50 milioni di persone entro la metà di febbraio, quando centinaia di milioni di cinesi si sposteranno per festeggiare il capodanno ...

Tra lockdown, restrizioni, mascherine e la speranza risposta nel vaccino. Il 31 dicembre del 2019 le autorità sanitarie di Wuhan comunicano alcuni casi di polmonite virale. L'inizio della pandemia glo ...

