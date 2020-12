Khedira | prove di Premier | “Da Mourinho e Ancelotti ho imparato tantissimo | i giocatori li amano”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Sami, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a The Athletic di cui si riporta un estratto. Ci sono sempre alti e bassi nella carriera di ogni giocatore, non conosco nessuno che sia riuscito a rimanere sempre negli alti. Quando me ne andai dal Real Madrid non pensavo che sarei rimasto così a lungo: trovare un club che ti renda così felice e soddisfatto è stata una benedizione e ho solo sentimenti positivi per il tempo che ho trascorso qui, anche se suona strano adesso. Se tornassi indietro, lo rifarei. È una situazione insolita e non sono soddisfatto. Sono un tipo competitivo, voglio giocare. Quindi sto provando a cambiare questa situazione, altrimenti lascerò Torino. Non ho mai giocato inLeague, sarebbe la ciliegina sulla torta, ci sono poche pause e molte ripartenze. Mi sto allenando per essere pronto a ...