Juventus | vicino il primo colpo di mercato invernale

Ci sono delle operazioni di mercato da chiudere in vista di gennaio che stanno portando avanti i dirigenti della Juventus. Una è quella di trovare un'alternativa a Morata capace di dare maggiori rotazioni a Pirlo nel reparto offensivo, l'altro è quello di assicurarsi il talentuoso Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa in scadenza di contratto a giugno. Il club bianconero -come riporta Sport.Sky.it- ha intensificato i contatti con l'obiettivo di chiudere al più presto l'operazione, anticipando la concorrenza: affare non ancora completamente definito, ma la trattativa procede spedita, le due società lavorano ormai ai dettagli e il giocatore è sempre più vicino a diventare bianconero.

