Juventus-Napoli, Malagò: “Ma quale sentenza politica? Il Coni non c’entra nulla” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Il collegio di garanzia non è del Coni ma presso il Coni. Avanzare sospetti politici sarebbe come dire che dietro una sentenza della Procura di Milano contro Mario o Antonio ci sia il Presidente della Repubblica. Hanno preso questa decisione, condivisibile o meno, ma il Coni non c’entra”. Giovanni Malagò prova per l’ennesima volta a fare chiarezza sul fatto che il Collegio di Garanzia dello Sport, pur essendo ospitato dal Coni, non abbia nulla a che vedere con il comitato olimpico italiano e dunque per questo qualsiasi sentenza, come per esempio quella su Juventus-Napoli, non ha a che vedere con decisioni di tipo politico attribuibili al Coni. Il numero uno dello sport italiano ... Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Il collegio di garanzia non è delma presso il. Avanzare sospetti politici sarebbe come dire che dietro unadella Procura di Milano contro Mario o Antonio ci sia il Presidente della Repubblica. Hanno preso questa decisione, condivisibile o meno, ma ilnon”. Giovanniprova per l’ennesima volta a fare chiarezza sul fatto che il Collegio di Garanzia dello Sport, pur essendo ospitato dal, non abbiaa che vedere con il comitato olimpico italiano e dunque per questo qualsiasi, come per esempio quella su, non ha a che vedere con decisioni di tipo politico attribuibili al. Il numero uno dello sport italiano ...

