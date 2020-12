Juventus, Cuadrado: «Non penso al futuro. Vogliamo lo Scudetto» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha rilasciato un’intervista, parlando anche del suo futuro in bianconero Juan Cuadrado è stato eletto giocatore colombiano dell’anno. Intervistato da El Tiempo, l’esterno della Juventus ha parlato anche del suo futuro. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 futuro – «Per ora non ci penso. Ho un contratto con la Juve fino a giugno 2022 e solo allora ci penserò». JUVE – «È importante condividere lo spogliatoio con giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Dybala, Buffon… Sono stati in grandi squadre e giocare insieme a loro è motivo di orgoglio». Scudetto – «È sempre il nostro obiettivo. Non è facile visto che ci sono parecchie squadre attrezzate ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Juan, esterno della, ha rilasciato un’intervista, parlando anche del suoin bianconero Juanè stato eletto giocatore colombiano dell’anno. Intervistato da El Tiempo, l’esterno dellaha parlato anche del suo. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Per ora non ci. Ho un contratto con la Juve fino a giugno 2022 e solo allora ci penserò». JUVE – «È importante condividere lo spogliatoio con giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Dybala, Buffon… Sono stati in grandi squadre e giocare insieme a loro è motivo di orgoglio».– «È sempre il nostro obiettivo. Non è facile visto che ci sono parecchie squadre attrezzate ...

