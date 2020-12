Juve-Rovella, importanti passi avanti per i bianconeri: nuovo affare "alla Kulusevski" in vista? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stando alle ultime notizie la Juventus sarebbe in primissima fila per l'acquisto del giovane talento del Genoa. Leggi su 90min (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stando alle ultime notizie lantus sarebbe in primissima fila per l'acquisto del giovane talento del Genoa.

romeoagresti : Accordo a un passo tra #Juve e #Genoa per #Rovella, che prima di firmare per i bianconeri rinnoverà il contratto co… - Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - forumJuventus : [GdS] Juve, è fatta per Rovella: valutazione di 10 mln, rimarrà in prestito al Genoa ?? - Danyboy1991 : RT @EmmeEmm_: Ma rovella non è quello che già ammonito al 77esimo di genoa juve sull'1-1 entra senza senso su cuadrado e causa il rigore, a… - Strachnot : RT @_Morik92_: La mia ultima intervista dell'anno, la numero 400 per Tuttojuve. Chi é Nicolò #Rovella? Me ne parla il ds della squadra mila… -