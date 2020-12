Julia Roberts dice no a botox e lifting: «Sto invecchiando con dignità e serenità» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Iconica, glamour, semplice, appassionata, talentuosa, brillante, generosa, sincera questo, e moltissimo altro, è Julia Roberts. Non ha mai ecceduto; la vita sotto i riflettori non ha influito sulla volontà di preservare il privato. Roberts si è raccontata attraverso diversi canali, ma non è mai stata protagonista di scandali. Ama la sua famiglia e riesce a schivare i colpi impertinenti da parte di mass media e haters come un ninja. Una dea con i piedi per terra. Il lavoro che svolge, per lei, è linfa vitale e se così non fosse non avremmo potuto adorarla in alcune pellicole ormai cult come: Notting Hill, Il matrimonio del mio migliore amico, Nemiche Amiche, Pretty Woman e Wonder. Una vera stakanovista che, tuttavia, non ha mai rinunciato a essere se stessa, alla semplicità. Lo dimostra anche il fatto che abbia detto “no” ai ritocchini ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 31 dicembre 2020) Iconica, glamour, semplice, appassionata, talentuosa, brillante, generosa, sincera questo, e moltissimo altro, è. Non ha mai ecceduto; la vita sotto i riflettori non ha influito sulla volontà di preservare il privato.si è raccontata attraverso diversi canali, ma non è mai stata protagonista di scandali. Ama la sua famiglia e riesce a schivare i colpi impertinenti da parte di mass media e haters come un ninja. Una dea con i piedi per terra. Il lavoro che svolge, per lei, è linfa vitale e se così non fosse non avremmo potuto adorarla in alcune pellicole ormai cult come: Notting Hill, Il matrimonio del mio migliore amico, Nemiche Amiche, Pretty Woman e Wonder. Una vera stakanovista che, tuttavia, non ha mai rinunciato a essere se stessa, alla semplicità. Lo dimostra anche il fatto che abbia detto “no” ai ritocchini ...

