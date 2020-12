Jovana Djordjevic hot su Instagram | look dark per la modella FOTO

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Come sempre, la moglie di Filip, l’attaccante del Chievo, è hot su. La bella, che sui social è nota come “callmelolita”, stupisce tutti con unamoltoche sta già affascinando diversi fan che subito hanno commentato non nascondendo il proprio gradimento per le forme da urlo e sensuali della giovane wag. Di seguito lo scatto. Visualizza questo post suUn post condiviso da (@callmelolita) SportFace.