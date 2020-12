Ivo e Livia tornano a casa | 90enni | hanno sconfitto il Covid mano nella mano

(Di giovedì 31 dicembre 2020)affrontato ilarmati di una grande forza, quella del loro amore. Un ingrediente essenziale per chi ha la fortuna, come loro, di poterlo ancora vivere. Ricoverati presso il centro La Melagrana, Ivo esono rimasti l’uno al fianco dell’altra. Tra loro solo la distanza dei lettini, ma sempre vicini,. Fianco a fianco, sono stati ricoveratistessa struttura edato prova di grande forza. Insieme, sempre, da 60 anni. Emozionano le parole di Andrea Arrigo Landi, il figlio della coppia, che così raccontava al quotidiano la Nazione tre settimane fa: “Quando gli infermieri mimandato la foto di babbo e mamma che si stringono la ...

Il 7 dicembre scorso erano stati fotografati in ospedale, mentre si tenevano per mano, per affrontare insieme questa nuova sfida.Ivo e Livia sono due anziani di Prato. Lui ha 92 anni, mentre lei 88. La loro storia è un racconto di forza e speranza, anche per chi contrae il coronavirus Sars-CoV-2 in età avanzata. Entrambi avevan ...