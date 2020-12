Ivo e Livia tornano a casa | 90enni | hanno sconfitto il Covid mano nella mano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) 'Sono qui, non ci sono problemi' - 'Stanno meglio di come pensavamo, soprattutto il babbo, - ha raccontato a Tgcom24 il figlio Andrea. - La mamma è più debole, ma siamo fiduciosi'. Secondo il figlio, ...

Sono tornati ora nella loro casa di Prato, Ivo Landi, 92 anni, e sua moglie Livia Arrighini, 88 anni, entrambi guariti dal Covid-19, dopo esser diventati famosi per la foto che li ...Ivo e Livia sono due anziani di Prato. Lui ha 92 anni, mentre lei 88. La loro storia è un racconto di forza e speranza, anche per chi contrae il coronavirus Sars-CoV-2 in età avanzata. Entrambi avevan ...