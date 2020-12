Italia zona rossa, coprifuoco fino alle 7 di domani: ecco regole e divieti (Di giovedì 31 dicembre 2020) zona rossa di Capodanno, coprifuoco in tutta Italia fino alle 7. ecco tutto quello che c’è da sapere tra restrizioni, divieti e multe: visite ai parenti, botti, amici. Intanto slitta… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 31 dicembre 2020)di Capodanno,in tutta7.tutto quello che c’è da sapere tra restrizioni,e multe: visite ai parenti, botti, amici. Intanto slitta… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

fattoquotidiano : Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa: cosa si può fare (e cosa no) oggi 31 dicembre – Limitazioni e deroghe - fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - Notiziedi_it : Quali misure dopo il 7 gennaio? La sottosegretaria Zampa: «L’Italia sarà zona gialla». Sileri: «Abituiamoci a uno s… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Coronavirus, Zampa: “Dal 7 gennaio l’Italia potrà essere tutta zo - Frances25551623 : RT @nickversace: @GagliardoneS Domenica scorsa 27 zona rossa, stazione centrale di Milano ore 23.45 , coprifuoco, decine di persone di colo… -