Italia zona rossa, coprifuoco domani sino alle 7. Visite ai parenti, botti, amici: tutti i divieti (e le multe) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi l'Italia torna tutta in zona rossa, per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all'Epifania, con la «pausa» arancione del 4 gennaio. Come successo per il Natale, anche il... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi l'torna tutta in, per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all'Epifania, con la «pausa» arancione del 4 gennaio. Come successo per il Natale, anche il...

Agenzia_Ansa : Oggi l'Italia torna in zona rossa per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all'Epifania, con la pausa del 4 gennai… - fattoquotidiano : Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa: cosa si può fare (e cosa no) oggi 31 dicembre – Limitazioni e deroghe - Corriere : L’Italia è tornata in zona rossa: negozi aperti e regole da rispettare - radiolaquila1 : Coronavirus: Marzilio, “l’Abruzzo dal 7 Gennaio in Zona gialla, rt più basso d’Italia” - Massimo10489625 : ???? #POLITICA DITTATURA? ...LORO NON SONO FASCISTI... Le regole per Capodanno: dal veglione al pranzo, cosa si pu… -