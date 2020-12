"Italia in zona gialla dal 7 gennaio". La sottosegretaria Zampa smentita a tempo di record: in che mani siamo? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Che ne sarà dell'Italia a partire dal 7 gennaio? Conoscendo il modus operandi del governo presieduto da Giuseppe Conte, servirà il solito fiume di riunioni tra maggioranza, Cts e Regioni per giungere a una decisione. Quel che è certo è che fino all'Epifania l'intero territorio nazionale sarà zona rossa (con l'eccezione del 4 gennaio, che si colorerà di arancione), poi la questione sarà tutta da dirimere. Intervistata da affarItaliani.it, la sottosegretaria Sandra Zampa ha risposto a una domanda sull'eventualità che l'Italia diventi zona gialla a partire dal 7 gennaio: “Non conosco esattamente i dati di tutte le regioni, ma siccome le cose stanno andando meglio penso che sarà così”. Anche se “non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Che ne sarà dell'a partire dal 7? Conoscendo il modus operandi del governo presieduto da Giuseppe Conte, servirà il solito fiume di riunioni tra maggioranza, Cts e Regioni per giungere a una decisione. Quel che è certo è che fino all'Epifania l'intero territorio nazionale saràrossa (con l'eccezione del 4, che si colorerà di arancione), poi la questione sarà tutta da dirimere. Intervistata da affarni.it, laSandraha risposto a una domanda sull'eventualità che l'diventia partire dal 7: “Non conosco esattamente i dati di tutte le regioni, ma siccome le cose stanno andando meglio penso che sarà così”. Anche se “non si ...

Agenzia_Ansa : Oggi l'Italia torna in zona rossa per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all'Epifania, con la pausa del 4 gennai… - fattoquotidiano : Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa: cosa si può fare (e cosa no) oggi 31 dicembre – Limitazioni e deroghe - Corriere : L’Italia è tornata in zona rossa: negozi aperti e regole da rispettare - serenel14278447 : In Germania 130.000 vaccinati «Dal 7 tutta Italia zona gialla» - deboramau : RT @LaNotiziaTweet: L'Italia torna #zonarossa fino all'Epifania. Spostamenti vietati. A #Capodanno coprifuoco dalle 22 alle 7. L’Iss: “Inci… -