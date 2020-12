Italia, i vaccinati aggiornati al 31 dicembre: i numeri regione per regione (Di giovedì 31 dicembre 2020) I numeri aggiornati delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia. Il Governo Nazionale ogni giorno rilascerà i numeri di chi si è sottoposto alla vaccinazione con le relative dosi consegnate regione per regione. Ecco il report completo aggiornato a giovedì 31 dicembre 2020. TOTALE vaccinati: 14.813 numeri regione PER regione GIOVEDI 31 dicembre 2020 ABRUZZO: 135 somministrazioni su 7.935 dosi consegnate BASILICATA: 105 somministrazioni su 4.980 dosi consegnate CALABRIA: 279 somministrazioni su 9.055 dosi consegnate CAMPANIA: 720 somministrazioni su 32.895 dosi consegnate EMILIA ROMAGNA: 975 somministrazioni su ... Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 in. Il Governo Nazionale ogni giorno rilascerà idi chi si è sottoposto alla vaccinazione con le relative dosi consegnateper. Ecco il report completo aggiornato a giovedì 312020. TOTALE: 14.813PERGIOVEDI 312020 ABRUZZO: 135 somministrazioni su 7.935 dosi consegnate BASILICATA: 105 somministrazioni su 4.980 dosi consegnate CALABRIA: 279 somministrazioni su 9.055 dosi consegnate CAMPANIA: 720 somministrazioni su 32.895 dosi consegnate EMILIA ROMAGNA: 975 somministrazioni su ...

VittorioSgarbi : #governodiperacottari Nella classifica del numero di vaccinati in rapporto alla popolazione siamo dietro il Kuwait,… - ItaliaViva : Finalmente abbiamo il vaccino, non pretendiamo che entro domani siano tutti vaccinati ma vogliamo che per una volta… - SusannaCeccardi : In Italia stanno focalizzando il dibattito sull'obbligatorietà del vaccino. Ma vi rendete conto che ad oggi non ci… - AndreaSamanna : RT @Adnkronos: #Vaccinocovid, in #Italia 14.334 vaccinati. In #Germania 130mila - PasqualeCacace5 : RT @Adnkronos: #Vaccinocovid, in #Italia 14.334 vaccinati. In #Germania 130mila -

Ultime Notizie dalla rete : Italia vaccinati In Italia 470mila dosi Pfizer, piano vaccini entra in Fase 1 - Salute & Benessere Agenzia ANSA È online il sito del governo sul monitoraggio delle vaccinazioni in Italia

La presidenza del Consiglio ha presentato il nuovo sito Internet dove sono raccolte tutte le informazioni riguardanti il monitoraggio delle vaccinazioni ...

Vaccino: inoculate in Italia 15mila dosi, oltre 6 mln nel mondo

StampaAd oggi sono quasi 15mila (14.813 per la precisione, dato delle 15.42) le persone che sono state vaccinate contro il Covid in Italia. E’ quanto emerge dal rapporto sulle vaccinazioni pubblicato ...

La presidenza del Consiglio ha presentato il nuovo sito Internet dove sono raccolte tutte le informazioni riguardanti il monitoraggio delle vaccinazioni ...StampaAd oggi sono quasi 15mila (14.813 per la precisione, dato delle 15.42) le persone che sono state vaccinate contro il Covid in Italia. E’ quanto emerge dal rapporto sulle vaccinazioni pubblicato ...