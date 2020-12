ISS, il punto sull’emergenza sanitaria: “2021 sia anno di liberazione dalla pandemia” (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un 2021 “significativamente diverso” dall’anno passato, che “sia ricordato come l’anno in cui siamo riusciti a emanciparci dalla tragedia della pandemia”. Questo l’auspicio del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli nell’ultima conferenza stampa del 2020 sull’andamento epidemiologico del coronavirus in Italia. Un augurio condiviso dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanita, Silvio Brusaferro, il quale ha sottolineato la necessità di “non mollare o rallentare l’attenzione alle misure adottate” per avviarci “in una strada che ci porti ad una realtà dove potremo superare le situazioni che caratterizzano le nostre vite”. Nelle ultime settimane del 2020 la curva di diffusione del coronavirus in Italia ha mostrato una decrescita che, anche se un po’ rallentata, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un“significativamente diverso” dall’passato, che “sia ricordato come l’in cui siamo riusciti a emanciparcitragedia della”. Questo l’auspicio del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli nell’ultima conferenza stampa del 2020 sull’andamento epidemiologico del coronavirus in Italia. Un augurio condiviso dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanita, Silvio Brusaferro, il quale ha sottolineato la necessità di “non mollare o rallentare l’attenzione alle misure adottate” per avviarci “in una strada che ci porti ad una realtà dove potremo superare le situazioni che caratterizzano le nostre vite”. Nelle ultime settimane del 2020 la curva di diffusione del coronavirus in Italia ha mostrato una decrescita che, anche se un po’ rallentata, ...

