Iss, Brusaferro: “Curva in decrescita ma l’Rt sta salendo. Tre regioni rischiano di superare la soglia critica per le terapie intensive” (Di giovedì 31 dicembre 2020) La buona notizia di fine anno l’ha data il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli: “I sacrifici stanno dando frutti perché è evidente che la Curva epidemica rimane sotto controllo pur con lieve incremento di Rt su base nazionale”. Ma, ha subito aggiunto durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia, serve “ancora uno sforzo”. E il concetto è stato rafforzato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: “L’incidenza si mostra in calo, ma dobbiamo valutarla con cautela. Una vera valutazione solida dell’andamento durante queste festività la potremo avere solo a metà gennaio“. E in questi giorni “continua la controtendenza per Rt, in leggera ricrescita”. Non solo: “In nessuna regione si è raggiunta l’incidenza per poter passare da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) La buona notizia di fine anno l’ha data il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli: “I sacrifici stanno dando frutti perché è evidente che laepidemica rimane sotto controllo pur con lieve incremento di Rt su base nazionale”. Ma, ha subito aggiunto durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia, serve “ancora uno sforzo”. E il concetto è stato rafforzato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio: “L’incidenza si mostra in calo, ma dobbiamo valutarla con cautela. Una vera valutazione solida dell’andamento durante queste festività la potremo avere solo a metà gennaio“. E in questi giorni “continua la controtendenza per Rt, in leggera ricrescita”. Non solo: “In nessuna regione si è raggiunta l’incidenza per poter passare da ...

