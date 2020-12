Iran, l’ambasciatore a Roma: “Senza sanzioni l’Italia tornerebbe il primo partner europeo” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – l’Italia, tra gli Stati membri dell’Ue, fino a due anni fa era il primo partner commerciale dell’Iran. Adesso, a causa delle vasta gamma di misure restrittive europee – economiche e finanziarie – nei confronti di Teheran, non lo è più. Ma “se gli ostacoli esistenti, comprese le sanzioni, venissero rimossi, l’Italia tornerebbe rapidamente alla sua posizione di primo partner commerciale dell’Iran in Europa con un volume di scambi molto più alto di prima”. Ne è convinto Hamid Bayat, ambasciatore Iraniano a Roma. In un’intervista rilasciata ieri ad Aki-Adnkronos International, il diplomatico della Repubblica islamica ha fatto inoltre presente che “le aziende ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020), 31 dic –, tra gli Stati membri dell’Ue, fino a due anni fa era ilcommerciale dell’. Adesso, a causa delle vasta gamma di misure restrittive europee – economiche e finanziarie – nei confronti di Teheran, non lo è più. Ma “se gli ostacoli esistenti, comprese le, venissero rimossi,rapidamente alla sua posizione dicommerciale dell’in Europa con un volume di scambi molto più alto di prima”. Ne è convinto Hamid Bayat, ambasciatoreiano a. In un’intervista rilasciata ieri ad Aki-Adnkronos International, il diplomatico della Repubblica islamica ha fatto inoltre presente che “le aziende ...

MaMaurizi9 : RT @IlPrimatoN: L’Italia, tra gli Stati membri dell’Ue, fino a due anni fa era il primo partner commerciale dell’Iran. L'ambasciatore irani… - IlPrimatoN : L’Italia, tra gli Stati membri dell’Ue, fino a due anni fa era il primo partner commerciale dell’Iran. L'ambasciato… - RadioItaliaIRIB : Martire Soleimani, l'ambasciatore iraniano: gli Usa hanno ucciso un uomo che lavorava per costruire pace - RadioItaliaIRIB : L'ambasciatore iraniano: senza sanzioni Italia tornerebbe nostro primo partner - DanielaColi2 : C'è un complotto contro l'Italia per escluderla dal Mediterraneo, come dice @LaStampa? O l'Italia gioca male le sue… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran l’ambasciatore Iran: ambasciata a Roma, 'Djalali ha mani macchiate di sangue' Affaritaliani.it