Intesa fra Ue a Cina. L’assenza dell’Italia può giovare. Ecco perché (Di giovedì 31 dicembre 2020) Molti nella “bolla di Bruxelles”, soprattutto i più scettici verso l’accordo sugli investimenti tra Unione europea e Cina, ieri facevano notare l’enfasi data dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron alla videoconferenza con il presidente cinese Xi Jinping che ha suggellato l’Intesa dopo 7 anni e 35 round di trattative. Alcuni rimarcavano una contraddizione dell’esecutivo comunitario in particolare: dopo aver passato gli anni dei negoziati sulla Brexit a pretendere che il Regno Unito dialogasse solo ed esclusivamente con il caponegoziatore Michel Barnier per evitare frammentazioni tra i 27 Stati membri, Ecco che, per dirla con le parole usate dal vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo (Movimento 5 stelle) in ... Leggi su formiche (Di giovedì 31 dicembre 2020) Molti nella “bolla di Bruxelles”, soprattutto i più scettici verso l’accordo sugli investimenti tra Unione europea e, ieri facevano notare l’enfasi data dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron alla videoconferenza con il presidente cinese Xi Jinping che ha suggellato l’dopo 7 anni e 35 round di trattative. Alcuni rimarcavano una contraddizione dell’esecutivo comunitario in particolare: dopo aver passato gli anni dei negoziati sulla Brexit a pretendere che il Regno Unito dialogasse solo ed esclusivamente con il caponegoziatore Michel Barnier per evitare frammentazioni tra i 27 Stati membri,che, per dirla con le parole usate dal vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo (Movimento 5 stelle) in ...

