Inter | Suning vuole dare nuova stabilità al club Tra bond | rifinanziazione e nuovo socio | i dettagli

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020)unaper l’Giorni caldi in casacon a tenere banco tra i tifosi nerazzurri sono le difficoltà di, anche a causa dell’emergenza economica legata agli effetti del Coronavirus. Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, il colosso cinese starebbe pensando a come garantire unaal progetto nerazzurro in attesa delmain sponsor. “Il rifinanziamento di quello attuale, in scadenza nel dicembre 2022, oppure il lancio di un, la ricerca di un altrodi minoranza, non confermata ufficialmente, ma che trova sponde concrete in ambienti finanziari. Infine la chiusura del contratto con il ...