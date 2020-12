Inter dal tutto al niente: i secondi posti non bastano più (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per l’Inter di Antonio Conte va in archivio un anno solare dai mille volti, ma con un unico filo conduttore: il secondo posto in tutto e per tutto Cosa potrà fare l’Inter per migliorare questo turbolento 2020? Sin troppo semplice rispondere alla madre di tutte le domande per l’anno che verrà. Perché se l’espressione “percorso di crescita” è la più cara ad Antonio Conte, il verbo che i tifosi nerazzurri vogliono stampare nei pensieri è uno solo: vincere. Complicato redigere il bilancio per una squadra sospesa nel limbo di chi è arrivata a giocarsi tutto, ma che infine non ha portato a casa niente. Per carità, non siamo ai livelli di Toto Cutugno, sei volte secondo al Festival di Sanremo, e nemmeno a quelli del Bayer “Neverkusen”, ribattezzato così nel 2002 quando perse in una ventina di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per l’di Antonio Conte va in archivio un anno solare dai mille volti, ma con un unico filo conduttore: il secondo posto ine perCosa potrà fare l’per migliorare questo turbolento 2020? Sin troppo semplice rispondere alla madre di tutte le domande per l’anno che verrà. Perché se l’espressione “percorso di crescita” è la più cara ad Antonio Conte, il verbo che i tifosi nerazzurri vogliono stampare nei pensieri è uno solo: vincere. Complicato redigere il bilancio per una squadra sospesa nel limbo di chi è arrivata a giocarsi, ma che infine non ha portato a casa. Per carità, non siamo ai livelli di Toto Cutugno, sei volte secondo al Festival di Sanremo, e nemmeno a quelli del Bayer “Neverkusen”, ribattezzato così nel 2002 quando perse in una ventina di ...

capuanogio : L'#Inter continua a coltivare il sogno #Dzeko. L'assalto potrebbe partire se #Eriksen venisse ceduto in Premier Lea… - OptaPaolo : 108 - L'Inter ha eguagliato il suo record di gol in un singolo anno solare in tutte le competizioni dal 1929/30: 10… - 8cycling : RT @VlnN94: Tifo Inter dal 78 e non era mai successa una roba come quella capitata ad #Eriksen, a nome di tutta la tifoseria interista chie… - gxallavichx : RT @7Robymar: 6 gennaio, Napoli-Inter 1-3. Primo match dell'anno e subito grande prestazione su un campo che non ci vedeva vittoriosi dal… - IononDevo : @sanchez_strada @Nike @Inter Si. Liverpool. Ok. Barcellona ok. Ma il Psg storia internazionale ZERO. Io spero in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter dal Battute Inter e Roma: Rovella è della Juve. Al Genoa 15 milioni La Gazzetta dello Sport Inter dal tutto al niente: i secondi posti non bastano più

Per l'Inter di Antonio Conte va in archivio un anno solare dai mille volti, ma con un unico filo conduttore: il secondo posto in tutto e per tutto ...

Calciomercato Inter, clamoroso Dzeko: Conte torna alla carica

Calciomercato Inter, clamoroso Dzeko: Conte torna alla carica per il bomber bosniaco. La situazione in casa Roma.

Per l'Inter di Antonio Conte va in archivio un anno solare dai mille volti, ma con un unico filo conduttore: il secondo posto in tutto e per tutto ...Calciomercato Inter, clamoroso Dzeko: Conte torna alla carica per il bomber bosniaco. La situazione in casa Roma.