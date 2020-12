Independence Day: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 31 dicembre 2020, ultimo dell’anno, su Italia 1 va in onda il film Independence Day, pellicola di fantascienza del 1996, per vivere un Capodanno all’insegna del mondo fantasy. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Independence Day? Ecco tutto quello che c’è da sapere. trama La storia è quella di un’immaginaria e quasi riuscita invasione aliena della Terra, con la distruzione di parecchi monumenti simbolo degli Stati Uniti d’America, come l’Empire State Building, la Casa Bianca e la Library Tower di Los Angeles. Il 2 luglio 1996, un enorme astronave aliena, con un quarto della massa della Luna, entra in orbita attorno alla Terra. Dalla stessa fuoriescono poi altre astronavi, che ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 31 dicembre 2020, ultimo dell’anno, su1 va in onda ilDay, pellicola di fantascienza del 1996, per vivere un Capodanno all’insegna del mondo fantasy. Ma qual è la, il, ile dove vedere inDay? Ecco tutto quello che c’è da sapere.La storia è quella di un’immaginaria e quasi riuscita invasione aliena della Terra, con la distruzione di parecchi monumenti simbolo degli Stati Uniti d’America, come l’Empire State Building, la Casa Bianca e la Library Tower di Los Angeles. Il 2 luglio 1996, un enorme astronave aliena, con un quarto della massa della Luna, entra in orbita attorno alla Terra. Dalla stessa fuoriescono poi altre astronavi, che ...

AlexissBi15 : Stasera su Italia 1 Independence Day perché per concludere in bellezza questo 2020 ci manca l’invasione aliena e le abbiamo avute tutte - ehyvera : Mi consolo solamente col fatto che fanno Independence Day - SkyTG24 : 5 curiosità su Independence Day, il film con Will Smith - nugellae : Vi segnalo oggi 13,4 Le pagine della nostra vita canale5 14,5 Belle e sebastien rai1 16 La storia infinita paramou… - cineblogit : Stasera in tv: “Independence Day” su Italia 1 -