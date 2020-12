INDEPENDENCE DAY, ITALIA 1/ Nel cast anche William James (oggi, 31 dicembre) (Di giovedì 31 dicembre 2020) INDEPENDENCE Day in onda su ITALIA 1 oggi, 31 dicembre, alle 21:30. Nel cast Will Smith Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Margaret Colin. cast e trama Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 31 dicembre 2020)Day in onda su, 31, alle 21:30. NelWill Smith Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Margaret Colin.e trama

DeFiorindo : @SkyTG24 Mai come quest'anno sogno un discorso come quello del presidente americano in Independence Day! Solo un so… - FrancisJUnder12 : Questa cosa che Independence Day abbia sostituito The Blues Brothers la notte del 31 dicembre deve finire!!! Promu… - statodelsud : 5 curiosità su Independence Day, il film con Will Smith - Pino__Merola : 5 curiosità su Independence Day, il film con Will Smith - Tullina : Noi ci mettiamo tanto ottimismo: tutti a casa e va bene e @Mediasetitalia che manda in onda, independence day #buonanno -