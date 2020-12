In parrocchia manifesto funebre per il 2020, "venuto a mancare dopo 366 giorni di agonia" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un annuncio mortuario e una messa per salutare il 2020: è questa l’iniziativa della parrocchia di Moretta, piccolo centro della pianura Cuneese, che ha scelto un modo davvero originale per salutare l’anno. Il parroco Don Gianluigi Marzo ha predisposto uno specifico manifesto: “Finalmente dopo 366 giorni di agonia ed ansia, è venuto a mancare l’anno ventiventi in Covid 19”, si legge. E ancora: “Ne danno la lieta notizia tutti i fedeli e tutti coloro che sono stati atterriti dalla sua presenza”, recita l’annuncio. Nel lanciare il messaggio sui social collegati alla parrocchia, il sacerdote si raccomanda di leggerlo “con la testa e non solo con gli occhi”. “Tutti si fermano a leggere gli annunci mortuari - ha ricordato il sacerdote - per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un annuncio mortuario e una messa per salutare il: è questa l’iniziativa delladi Moretta, piccolo centro della pianura Cuneese, che ha scelto un modo davvero originale per salutare l’anno. Il parroco Don Gianluigi Marzo ha predisposto uno specifico: “Finalmente366died ansia, èl’anno ventiventi in Covid 19”, si legge. E ancora: “Ne danno la lieta notizia tutti i fedeli e tutti coloro che sono stati atterriti dalla sua presenza”, recita l’annuncio. Nel lanciare il messaggio sui social collegati alla, il sacerdote si raccomanda di leggerlo “con la testa e non solo con gli occhi”. “Tutti si fermano a leggere gli annunci mortuari - ha ricordato il sacerdote - per ...

