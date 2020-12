In NBA si fa la storia | Becky Hammon prima head coach donna

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020) L’assistente ha preso il posto dell’allenatore degli Spurs, Popovich, espulso Nella notte, in NBA, è stata scritta una pagina di. L’assistente allenatrice dei San Antonio Spurs, è diventataper una sera. L’ex giocatrice della WNBA ha preso il posto del principale, ovvero Gregg Popovich, espulso, ed è diventata laad allenare una formazione di NBA. Pochi minuti, era solo il quarto quarto, ma comunque un traguardo importante per la carriera dellae per tutte le donne. Non ho davvero avuto tempo per riflettere – ha spiegato – Non ho avuto tempo per guardare il mio telefono. Quindi, non so cosa stia succedendo al di fuori dell’AT & T Center. L’allenatrice ...