In morte di Maradona | come Napoli nel suo sonno da Zona Rossa perse il suo sogno più grande

Scrivo di Maradona per salutarlo a più di trenta giorni dalla sua scomparsa, dopo il passaggio della tempesta mediatica, con la pace delle discussioni affievolite, con i cani rabbiosi già lontani e distratti a fiutare altre prede. Scrivo per le anime pacate e rassegnate come me, consapevoli dell'ennesimo inesorabile distacco di un altro pezzetto di bellezza dalla nostra realtà. "..And Thankyou Diego Armando Maradona", disse un emozionato Paolo Sorrentino sul palco degli Oscar stringendo la statuetta dorata. Stava annoverando per sempre il genio argentino tra le muse della sua vita inserendolo a sorpresa in una emozionante short-list. Great Beauty, La grande Bellezza. Sono le due parole che sempre mi venivano in mente al pensiero di Maradona e della sua divina danza calcistica, il discorso di ...

exolxexo9 : Che vergogna ragazzi Questo #GFVIP fatto da gente senza cuore... Ripeto, la morte di Maradona annunciata subito inv… - isidel78 : Per tutto il periodo hanno tenuto la morte di questi grandi personaggi dello spettacolo e sport, a parte Maradona ,… - otbhar : comunque onestamente non capirò mai il motivo per il quale quando hanno annunciato la morte di maradona non hanno p… - sissssina : La morte di Maradona comunicata subito, degli altri hanno atteso la notte di capodanno giusto per mettere allegria… - d181p : Quello che mi disgusta di più è che della morte di Maradona glielo hanno detto subito, gli altri no. Cioè stanno di… -