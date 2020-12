'Immotivato'. No del Cairo al processo Regeni. Farnesina: Frasi inaccettabili. (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sul caso la procura generale egiziana rigetta le conclusioni dei magistrati italiani, accusando Roma di aver collegato in maniera scorretta fatti e prove, arrivando a conclusione errate, illogiche e ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sul caso la procura generale egiziana rigetta le conclusioni dei magistrati italiani, accusando Roma di aver collegato in maniera scorretta fatti e prove, arrivando a conclusione errate, illogiche e ...

fattoquotidiano : CASO REGENI La Procura egiziana attacca: “Processo immotivato per minare i rapporti con l’Italia' [Leggi] - GHERARDIMAURO1 : RT @tg2rai: Caso #Regeni. Secondo l'#Egitto il processo ai suoi agenti segreti è immotivato. 'Dal Cairo l'ennesima provocazione' il commen… - tg2rai : Caso #Regeni. Secondo l'#Egitto il processo ai suoi agenti segreti è immotivato. 'Dal Cairo l'ennesima provocazion… - aliciasbb : RT @PossibileIt: Ieri la consegna di una fregata italiana alla marina egiziana. Oggi la procura del Cairo dice che il processo per la morte… - chanudaro : RT @PossibileIt: Ieri la consegna di una fregata italiana alla marina egiziana. Oggi la procura del Cairo dice che il processo per la morte… -