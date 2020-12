Ilary Blasi come non l’avete mai vista: si è mostrata proprio così, incredibile! (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilary Blasi come non l’avete mai vista: la conduttrice si è mostrata proprio così, ecco l’immagine imperdibile che ha pubblicato su Instagram. Ilary Blasi è una delle regine della tv, una conduttrice amatissima dal pubblico. Negli ultimi anni è stata al timone del Grande Fratello Vip, prima di lasciare il suo posto ad Alfonso Signorini per lanciarsi in nuove avventure. Presto, infatti, condurrà L’Isola dei Famosi, anche se i dettagli sul programma al momento sono avvolti ancora un po’ nel mistero a causa dell’emergenza Covid. Ilary Blasi si mostra come non l’avete mai vista: il video imperdibile della conduttrice su ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 31 dicembre 2020)nonmai: la conduttrice si è, ecco l’immagine imperdibile che ha pubblicato su Instagram.è una delle regine della tv, una conduttrice amatissima dal pubblico. Negli ultimi anni è stata al timone del Grande Fratello Vip, prima di lasciare il suo posto ad Alfonso Signorini per lanciarsi in nuove avventure. Presto, infatti, condurrà L’Isola dei Famosi, anche se i dettagli sul programma al momento sono avvolti ancora un po’ nel mistero a causa dell’emergenza Covid.si mostranonmai: il video imperdibile della conduttrice su ...

zazoomblog : Ilary Blasi come non l’avete mai vista: si è mostrata proprio così incredibile! - #Ilary #Blasi #l’avete #vista: - Nicloud941 : Ho creato del drama stile Ilary Blasi con questa storia - Bellombs : @coipantaleopa Mamma mia quanto mi manca Ilary Blasi che liquidava in due secondi senza la retorica inutile di Signorini - chae_kiara : ancora soffrendo per non aver avuto ilary blasi come conduttrice. a quest’ora già stava preparando un balletto da f… - danitrash77 : ILARY BLASI E LORY DEL SANTO?? Non ce la faccio più con Signorini. -