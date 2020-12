Il vaccino Covid-19 potrebbe fungere da “passaporto” per i voli lunga percorrenza (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il vaccino contro il Covid-19 non è obbligatorio, per il momento. Tuttavia a Los Angeles studiano un metodo che obbligherebbe ad effettuare il vaccino per avere accesso ai voli a lunga percorrenza o concerti dal vivo. Il piano implementato questa settimana vedrà la contea di Los Angeles collaborare con la società tecnologica Healthvana per emettere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News potrebbe interessarti:: vaccino contro Coronavirus: USA rifiutano di collaborare vaccino contro Coronavirus: la corsa porta ad un risultato peggiore? vaccino Pfizer Coronavirus efficace al 90%. Ritorno alla normalità? vaccino Covid-19: ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilcontro il-19 non è obbligatorio, per il momento. Tuttavia a Los Angeles studiano un metodo che obbligherebbe ad effettuare ilper avere accesso aio concerti dal vivo. Il piano implementato questa settimana vedrà la contea di Los Angeles collaborare con la società tecnologica Healthvana per emettere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newsinteressarti::contro Coronavirus: USA rifiutano di collaborarecontro Coronavirus: la corsa porta ad un risultato peggiore?Pfizer Coronavirus efficace al 90%. Ritorno alla normalità?-19: ...

CarloCalenda : Il mio augurio per il 2021 è che insieme al Covid scompaia la retorica che lo ha accompagnato. Una retorica vuota e… - MediasetTgcom24 : Usa, infermiere positivo a Covid dopo somministrazione vaccino Pfizer #covid - fattoquotidiano : Covid, Conte: “Vaccino? Per dare il buon esempio lo farei subito, ma è giusto rispettare le priorità approvate dall… - Trmtv : Vaccinazioni Covid-19, il consigliere Amati: “Depositata una proposta di legge per rendere obbligatorio il vaccino - LiveSicilia : Vaccino anti Covid: arrivate in Sicilia altre 55 mila dosi -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino Covid Vaccino Covid, perché è bene parlare degli effetti collaterali La Repubblica Vaccino AstraZeneca: come funziona e perché l’Europa chiede più informazioni

Il premier Boris Johnson lo ha annunciato in un tweet dai toni decisamente patriottici: il vaccino di AstraZeneca contro il Coronavirus è stato ufficialmente approvato nel Regno Unito. Si tratta del s ...

Covid: vaccini, arrivate in Sicilia 55mila nuove dosi

Palermo – Il vaccino anti covid in tutte le province siciliane. E’ giunto la notte scorsa nell’Isola, infatti, il carico con le 54.990 dosi previste dal Piano nazionale per questa fase della campagna ...

Il premier Boris Johnson lo ha annunciato in un tweet dai toni decisamente patriottici: il vaccino di AstraZeneca contro il Coronavirus è stato ufficialmente approvato nel Regno Unito. Si tratta del s ...Palermo – Il vaccino anti covid in tutte le province siciliane. E’ giunto la notte scorsa nell’Isola, infatti, il carico con le 54.990 dosi previste dal Piano nazionale per questa fase della campagna ...