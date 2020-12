Il rogo del 2020 | Donizetti e il pianista Carlo Balzaretti | gli eventi online per Capodanno

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Vivremo undiverso dagli altri. La notte di San Silvestro e il Primo dell’anno saranno in vigore le restrizioni anti-Covid. In questo contesto non si svolgeranno spettacoli, concerti e feste in piazza ma vengono proposte iniziative. Giovedì 31 dicembre dalle 14 alle 16 in diretta sui canali social della biblioteca di Onore verranno proposte letture sotto l’albero. Durante l’appuntamento verrà letta la storia: “Filastrocca per il nuovo anno” (Gianni Rodari) e verranno proposto questo lavoretto (razzo per caramelle). Materiale: cartoncino, carta crespa, piattino, rotolo carta igienica, nastro, decorazioni, colla, forbici e caramelle. Giovedì 31 dicembre alle 18 l’assessorato alla cultura di Torre Boldone organizza un incontro con il. Oltre a lui interverranno il ...