Il potere dei lavori manuali contro ansia e stress (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dipingere, modellare, lavorare a maglia e persino impastare sono tutte attività che mettono in sintonia il nostro cuore e l’anima. E questo non dovrebbe stupirci poi molto se pensiamo al fatto che, fin da bambine, tra lavoretti manuali a scuola e altre attività domestiche, i nostri genitori e gli insegnanti ci hanno trasmesso la meravigliosa arte del fatto a mano. Attività manuali che abbiamo amato e che ci hanno fatto sorridere durante l’infanzia ma che poi, per forza di cosa, abbiamo messo da parte. Per il lavoro, per i numerosi impegni che caratterizzano le nostre giornate, per quella mancanza di tempo che ogni tanto malediciamo e che ci allontana dalle piccole cose che ci rendono felici. E così abbiamo commesso un grande errore, quello di trascurare le attività manuali, meritevoli di allontanare lo stress e ... Leggi su dilei (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dipingere, modellare, lavorare a maglia e persino impastare sono tutte attività che mettono in sintonia il nostro cuore e l’anima. E questo non dovrebbe stupirci poi molto se pensiamo al fatto che, fin da bambine, tra lavorettia scuola e altre attività domestiche, i nostri genitori e gli insegnanti ci hanno trasmesso la meravigliosa arte del fatto a mano. Attivitàche abbiamo amato e che ci hanno fatto sorridere durante l’infanzia ma che poi, per forza di cosa, abbiamo messo da parte. Per il lavoro, per i numerosi impegni che caratterizzano le nostre giornate, per quella mancanza di tempo che ogni tanto malediciamo e che ci allontana dalle piccole cose che ci rendono felici. E così abbiamo commesso un grande errore, quello di trascurare le attività, meritevoli di allontanare loe ...

