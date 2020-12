Il Pentagono secondo Biden Ecco chi sono e cosa pensano Hiks e Kahl

Leggi su formiche

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Una donna ai vertici della Difesa americana. Dopo il primato di Khamala Harris alla vice presidenza, è stata ufficializzata ieri la designazione da parte del presidente eletto Joedi Kathleen Hicks nel ruolo di prossimo vice segretario al dipartimento della Difesa. Affiancherà il generale Lloyd Austin, scelto come capo del, insieme a Colin(sottosegretario per la Policy) e Kelly Magsamen (capo di gabinetto). Si riconferma il trend delineato dall’amministrazionedella scelta di inserire nei ruoli-chiave della sicurezza nazionale statunitense grandi professioniste. Curiosa anche la concomitante promozione a comandante della portaerei USS Abraham Lincoln (CVN 72), della capitana Amy Bauernschmidt: “This is a women’s world”, avrebbe forse detto oggi James Brown. LA TRANSIZIONE La Hicks è più che ...